شعيلي: الاقتصاد الليبي لم ينهار وهو رهين الأزمة السياسية‎

الأستاذ الدكتور حافظ شعيلى العطوشي عميد أسبق لكلية الاقتصاد بجامعة طرابلس عضو في المجلس الأعلى للجامعات الليبية, هو أستاذ وخبير اقتصادي صدرت له مؤلفات عديدة ومقالات وورقات علمية في عدة مؤتمرات ودوريات علمية، أستاذ في الجامعات الليبية منذ عام 1985، ويحاضر في مجال تخصصه في عدة دول عربية وأوروبية وله باع أكدايمي طويل حيث اشرف على أكثر من 200 رسالة ماجستير ودكتوراه.

بوابة افريقيا الاخبارية التقت الدكتور حافظ شعيلي الذي تحدث عن تاريخ وواقع الاقتصاد الليبي، وتشخيصه للوضع الاقتصادي الحالي والأزمة التي يمر بها وأسبابها وكيفية معالجتها والخروج منها.

ويقول الدكتور حافظ شعيلي في مستهل حديثه، إنه متفائل بتحسن الوضع الاقتصادي في ليبيا، وهذا ليس من فراغ، فليبيا أولا ليست دولة مفلسة ومتوسط الدخل فيها ليس بالضعيف، كما أن النمو الاقتصادي يزداد أكثر من النمو السكاني ، ومقارنة بدول أخرى يزداد فيها النمو السكاني أكثر من الاقتصادي، فإن وضع الاقتصاد الليبي يعتبر جيد إلى حد ما .

ويضيف الدكتور شعيلي أن موارد ليبيا الاقتصادية ضخمة جدا، ومساحتها شاسعة وكبيرة مقارنة بعدد السكان ورغم إنها اغلبها صحراوية لكن مخزونها كبير جدا من تلك الموارد لا سيما النفط والغاز، وإذا ما تقسيم مواردها التقسيم الأمثل على الشعب يصبح بإمكان ليبيا أن يكون مواطنيها الأعلى دخلا على مستوى العالم، مؤكدا أن ذلك ليس من باب المبالغة أو الاحتمالات ولكنه حقيقة يجب أن يدركها كل ليبي، فبلادهم تملك من الخيرات ما يكفى أن يعيش مواطنيها حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة.

وعزى الدكتور حافظ عدم استفادة المواطن الليبي من خيرات وموارد بلاده لا سيما النفطية، إلى التاريخ السياسي للبلاد الذي حال دون ذلك، وقسمه إلى ثلاث مراحل، الأولى مرحلة الاستعمار ومرحلة الحكم الملكي حيث كانت السيطرة المطلقة على الاقتصاد الليبي للشركات الأجنبية التي اكتشفت النفط وكانت تلك الفترة ليست بالطويلة.

وأضاف الدكتور شعيلي أن المرحلة الثانية التي مرت بها البلاد من 1969 إلى غاية 2011 وهذه المرحلة كانت طوية ولعبت فيها التوجهات السياسية دورا بارزا حيث كان الاقتصاد حينها قويا لكنه استخدم كمحرك وداعم للتوجهات السياسية للنظام ولم يستفد المواطن الليبي في تلك الفترة من خيرات وموارد بلاده.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا، إن المرحلة الثالثة التي بدأت في 2011 وكان عنوانها الانقسام السياسي وهو الذي بعثر كل الأوراق وجعل من الاقتصاد الليبي ضعيف ومتهالك، ولازال ذلك الانقسام بمثابة مرض تعانى منه ليبيا، وإذا ما تمت معالجة هذا المرض سوف تتعافى ليبيا وبشكل سريع جدا.

وأكد الدكتور حافظ شعيلي أن ليبيا لا تعانى من التضخم والبطالة نتيجة ضعف الإمكانيات أو أمراض اقتصادية مزمنة، لكن الاقتصاد الليبي يعانى من تلك الأزمات نتيجة للوضع السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد ويتمثل في حكومتين ومصرفين مركزيين وغيرها وهو السبب الرئيس في ضعف الاقتصاد الوطني .

وشدد استاذ الاقتصاد على ضرورة معالجة الأزمة السياسية حتى تنعكس على الوضع الاقتصادي، واصفا الوضع الاقتصادي في البلاد أنه منهك ولا يمكن القول أنه منهار بل أن هناك أزمة سياسية في البلاد هو الذي جعل الوضع الاقتصادي منهك أو ضعيف لدرجة أنه وصل للمواطن مباشرة . ويؤكد الدكتور حافظ شعيلي أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من أزمة تضخم، وما هو موجود ارتفاع في الأسعار وانخفاض، فالتضخم يعنى ارتفاع في الأسعار دائما وهذا غير موجود في ليبيا حاليا.

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