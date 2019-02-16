باشاغا يجتمع مع وزير العدل الأميركي في واشنطن

اجتمع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بديوان وزارة العدل الأميركية في العاصمة واشنطن مع النائب المساعد للمدعي العام ووزير العدل بروس سوارتس، وبعض المسؤولين بالمكاتب بوزارة العدل.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم السبت، إن الاجتماع الذي جرى أمس الجمعة جرت خلاله مناقشة «المواضيع ذات الصلة التي تربط الطرفين من ناحية الأمنية».

وأضافت أن باشاغا استعرض مع المسؤولين الأميركيين «عدة مواضيع تتعلق بعمل وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن «الجانب الأميركي أبدى استعداده في دعم وتطوير ومشاركة وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأسرة والطفل وحقوق المرأة وتطوير القدرة المهنية لعناصر الشرطة الليبية».

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