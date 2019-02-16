سلامة يبحث مع قائد أفريكوم الوضع الأمني بليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال توماس والدهاورز. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر ميويخ للأمن بحث الوضع السياسي والأمني في ليبيا وسبل تعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحد في البلاد.

وأكدتقيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا “أفريكوم” في وقت سابق أنها لم تشن غارات جوية ليلة أمس الاربعاء على الجنوب الليبي قائلة إنها لم تشن أي غارات جوية على ليبيا عام 2019. جاء ذلك تعليقا على إعلان الناطق باسم رئيس مجلس الرئاسي محمد السلاك أن الولايات المتحدة قامت بقصف موقع يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي بضواحي مدينة أوباري.

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