سلامة يبحث مع البنك الدولي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مناقشة تطورت الوضع السياسي في ليبيا موضحة أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تقلق الشعب الليبي وتعرقل العملية السياسية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وقعوا على برنامج للإصلاحات الاقتصادية ينص على فرض “رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية” على أن يتولى السراج والكبير “تحديد مقدار الرسم الذي يفرض” ويتولى “مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بانجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي”.

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