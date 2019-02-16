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مدن ليبيا تبدأ احتفالات ذكرى الثورة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت الاحتفالات في عدة مدن ليبية، اليوم السبت، عشية الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

وفي طرابلس بدأ الاحتفال بإيقاد الشعلة بقصر الخلد، إضافة لعزف النشيد الوطني لتنطلق من ذات المكان مسيرات راجلة توجهت إلى ميدان الشهداء. وتخلل الاحتفال عروضا للفنون الشعبية وللسيارات الكلاسيكية.

يذكر أن الحفل أقيم بتنظيم من اللجنة العليا لاحتفالات فبراير بالعاصمة طرابلس والتي بدأت في التجهيز للاحتفال منذ أيام بالتعاون مع الجهات الأمنية لتأمين المنطقة.

وفي ذات الوقت تجهزت العديد من المدن للاحتفال بذكرى الثورة، عبر نشر الأعلام وتجهيز الساحات والشوارع لاستقبال الحشود.

ومن المنتظر أن تشهد المدن الأحد، احتفالات ومسيرات شعبية ونشاطات عديدة تم التجهيز لها على مدار الأيام الماضية، لإقامة احتفالات الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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