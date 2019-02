«سيالة» يؤكد حرص «الوفاق» على سلامة المحتجزين التونسيين في الزاوية

المتوسط:

جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي السبت التأكيد على ضرورة الإسراع بالإفراج عن المواطنين التونسيين الذين تعرضوا للاختطاف على مشارف مدينة الزاوية من قبل مليشيات مسلحة.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير خارجية حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر مونيخ للأمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين.

واستعرض الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية احتجازهم، مؤكداً مواصلة دعم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص مستجدات هذا الموضوع.

