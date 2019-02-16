معيتيق يطالب بالرجوع لـ ” روح فبراير ومبادئها النقية “

ليبيا – تقدم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتبق بالتهنئة لكل أفراد الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثامنة لـ ” ثورة فبراير ” مذكراً بأن ” الثورة ” قامت من أجل الجميع، ليشارك كل الليبيين في صنع مستقبلهم وبناء بلادهم وتولِّي أمورهم بإرادة حُرَّة، وبسيادةٍ كاملة.

وفى بيان نشره عبر صفحته الرسمية مساء السبت ، قال معيتيق إن ” ثورة فبراير ” ليست رهينة لفئة مُعينة ولا مسؤولية مجموعة بذاتها، بل هي مسؤولية وواجب على الجميع لتحقيق الأهداف المرجوَّة وبأن ” فبراير ” لاتزال في طور التغيير والعمل ولا ينقصها إلا اتحاد جهود أبنائها وذلك على حد قوله .

وأضاف : ” لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أُنادي بنبذ الخلافات الضيقة والرجوع لروح فبراير التي جمعتنا في أيامها الأولى، بأن تجمعنا الآن ونحن في أمسِّ الحاجة لتوحيد صفنا ومؤسساتنا والسعي من أجل تنمية وتطوُّر حقيقيين لبلادنا ” .

وتابع : ” أيها الليبيون حان الوقت بأن نُقدِّم مبادئ ثورتنا النقية ونجعل مصلحة بلادنا هي العليا وننسى خلافاتنا ونتوافق من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وهذه مسؤولية تاريخية وُضعت على كاهلنا .” .

وختم معيتيق قائلاً : ” بكل الوفاء يتحتم علينا أن نذكر كل من قدَّم نفسه وماله وولده من أجل غايةٍ واحدة وهي ليبيا وحدة وطنية نسأل الله أن يوفق كل من يسعى لأجل الوحدة والوفاقٍ في ليبيا الغالية. وكل عام والجميع بخير ” .

المرصد – متابعات

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