توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الاحد 17 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد في تقرير عن حالة الطقس ليوم الاحد 17 فبراير ان تشهد بقاء الاجواء باردة نسبيا وامطار متفرقة على بعض المناطق.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الاحد 17 فبراير 2019:

يخيم على طقس مناطق الشمال الغربي اجواء باردة نسبيا مع سماء قليلة السحب قد ترافها بعض الامطار المتفرقة هذه الليلة وفي فترة الصباح الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 12 إلى 16 درجة ومابين 9 إلى 11 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي بقاء الاجواء باردة مع فرصة هطول الامطار خاصة هذه الليلة وفي فترة الصباح الرياح معتدلة السرعة قد تنشط احيانا درجات الحرارة تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 13 إلى 15 درجة ومابين 8 إلى 10 درجات على مرتفعات الجبل الاخضر.

يسيطر على طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة نسبيا مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 17 إلى 23 درجة.

ويشهد البحر على طول الساحل سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 إلى 2.00 متر. والله اعلم.

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