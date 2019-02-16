“لقاءات مكوكية” لسلامة في ميونخ

حمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الملف الليبي بكل تفاصيله إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، وبحثه مع عدة مسؤولين على هامش المؤتمر، في إطار حشد الدعم الدولي لخطة البعثة في ليبيا.

وكان السبت بالنسبة لسلامة حافلا بهذه اللقاءات، كان أولها مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، حيث أطلعه سلامة على تطورات الوضع السياسي في ليبيا. وأعرب سلامة عن تقديره لدعم الحكومة الهولندية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

والتقى سلامة أيضا بقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاورز، وناقش معه الوضع السياسي والأمني في ليبيا وسبل تعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحد في البلاد.

وناقش المبعوث الأممي في لقاء مع الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا، التطورات الليبية، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تقلق الشعب الليبي وتعرقل العملية السياسية.

كما أطلع سلامة مع وزير الدولة الألماني والتر لندنر وأطلعه على المستجدات في ليبيا، وأعرب عن تقديره للدعم الألماني لجهود الأمم المتحدة كدولة شريكة، وعضوة في مجلس الأمن، وعلى رئاسة لجنة العقوبات في ليبيا.

والتقى أياض وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد وناقش معه العملية السياسية في ليبيا والخطوات القادمة لخطة عمل الأمم المتحدة.

وشارك غسان سلامة في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، رفقة وزيرة خارجية النرويج إين إريكسن سورايد والمدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند، حيث تركز النقاش مع الجمهور المتميز حول دور الأمم المتحدة في ليبيا وأفضل سبل الوساطة مع الأطراف غير الحكومية.

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