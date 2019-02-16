” العامّة للكهرباء” تدعم الجنوب الليبي باحتياجات عاجلة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أرسلت الهيئة العامّة للكهرباء والطاقات المتجدّدة بالحكومة الليبية، المؤقّتة اليوم السّبت، احتياجات عاجلة ومهمة، إلى مدينة سبها عبر مطارها الدولي .

وقال المتحدّث الرّسمي، باسم الهيئة العامة للكهرباء “ربيع خليفة”، إنّ الشّحنة تحوي محولات كهربائية، وأعمدة خشبية للتغطية لدى فرع الشركة في سبها .

وأكد “خليفة” أنّ هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وأنه سيتم دعم الجنوب بدفعات أخرى من أجل توفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء بالمنطقة.

الجدير بالذكر، أن توفير هذه الاحتياجات يأتي ضمن خطط الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة، من أجل دعم الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة .

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