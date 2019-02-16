الجيش الوطني يتقدم نحو أم الأرانب

أكد الجيش الوطني أن قواته تقدمت في عدة محاور نحو منطقة أم الأرانب بعد أن كبدت مجموعات من العصابات التشادية خسائر كبيرة في صفوفها.

وأعلنت إحدى الكتائب التابعة للجيش أنها نجحت في السيطرة على مثلث البدير والبيضان الحميرة ومسقوين بينما يتم تمشيط المنطقة من بقايا العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية.

وكان مُراسل “218” في تراغن، أفاد الخميس بأن قوات الجيش الوطني كبّدت عناصر داعش في منطقة تويوي خسائر بشرية ومادية، بحسب معلومات من أهالي المنطقة.

وشهدت منطقة مزارع منطقة تويوة التابعة لبلدية الشرقية الواقعة جنوب أوباري معارك عنيفة بين الجيش الوطني وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنها فرت من ضربات الجيش في غدوة وأوباري.

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