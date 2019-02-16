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الجيش الوطني يتقدم نحو أم الأرانب

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الجيش الوطني أن قواته تقدمت في عدة محاور نحو منطقة أم الأرانب بعد أن كبدت مجموعات من العصابات التشادية خسائر كبيرة في صفوفها.

وأعلنت إحدى الكتائب التابعة للجيش أنها نجحت في السيطرة على مثلث البدير والبيضان الحميرة ومسقوين بينما يتم تمشيط المنطقة من بقايا العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية.

وكان مُراسل “218” في تراغن، أفاد الخميس بأن قوات الجيش الوطني كبّدت عناصر داعش في منطقة تويوي خسائر بشرية ومادية، بحسب معلومات من أهالي المنطقة.

وشهدت منطقة مزارع منطقة تويوة التابعة لبلدية الشرقية الواقعة جنوب أوباري معارك عنيفة بين الجيش الوطني وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنها فرت من ضربات الجيش في غدوة وأوباري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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