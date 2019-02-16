السيسي: الأزمة الليبية من أخطر مشاكل المنطقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ملف الأمن في ليبيا يمثل أهم الملفات التي تشغل دول القارة الأفريقية، وأنه لا بد من حل سياسي شامل من شأنه أن يحل تعقيدات الملف الأمني في ليبيا.

ولفت السيسي خلال كلمة ألقاها أمام قمة ميونيخ للأمن إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

واعتبر السيسي أن الأزمة الليبية من أخطر الأزمات الحالية في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بتعاون أكبر مع خطط المبعوث الأممي غسان سلامة.

كما تطرق السيسي في كلمته إلى خطر الإرهاب والتطرف وأهمية تطوير الخطاب الديني، محذرا من خطورة استخدام الطرق الحديثة من قبل المتطرفين في نشر الأفكار الإرهابية.

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