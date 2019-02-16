السراج ووالدهاوزر: استمرار التنسيق لضرب “بؤر الإرهاب”

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاوزر، استمرار التنسيق المشترك لضرب “بؤر الإرهاب”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج ووالدهاوزر، السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان إن الاجتماع تناول عددا من الملفات في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية، وأن لا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الارهاب بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب.

وطالب السراج بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من “أفريكوم”.

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