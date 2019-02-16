الأسطى ينفي إمتلاكه أي حساب على مواقع التواصل الإجتماعي

ليبيا – نفى المدير العام السابق لقناة العاصمة الفضائية إمتلاكه أو إدارته لأي حساب باسمه فى موقع فيسبوك كما نفى صحة خبر مقتل أي من أنجاله أو إدلائه بأي حديث يتعلق بالأوضاع فى درنة أو الجنوب.

وقال الأسطى فى تـ صريح لـ المرصد رداً على ما نشرته صفحة تحمل إسمه على موقع فيسبوك بأنه لا يملك أي حساب على أي موقع سواء فيسبوك أو تويتر أو أي موقع آخر كما أكد عدم مسؤوليته عن ماينشر فى أي صفحة مزورة تنتحل إسمه .

وأكد الأسطى عدم معرفته بمن يدير هذه الصفحة معرباً عن إستغرابه الكبير من وجود أشخاص لديهم كل هذا الكم من الفراغ لتأسيس صفحات مزورة والتفرغ لإدارتها وتمويلها ونشر الأكاذيب من خلالها .

يشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ظهور عدة حسابات ممولة على موقع فيسبوك تنتحل صفات شخصيات سياسية وإعلامية وعسكرية إضافة لأخرى بأسماء مؤسسات ومن بينها واحدة مزورة تنتحل إسم صحيفة المرصد وتمتهن نشر الأخبار الزائفة يومياً .

المرصد – خاص

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