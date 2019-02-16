المطالبة بإطلاق سراح التونسيين المختطفين بالزاوية

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان حماية وسلامة الأجانب المقيمين على أراضيها، وسرعة التدخل لإطلاق سراح العُمال التونسيين المحتجزين بمدينة الزاوية.

وقالت اللجة في بيان تلقت قناة “218” نسخة منه، السبت، إنها تتابع بقلق بالغ حادثة اختطاف 14 تونسيا عندما كانوا في طريقهم إلى عملهم بمصفاة نفط في الزاوية غرب طرابلس، من قبل مجموعة مُسلحة بمدينة الزاوية من أجل المقايضة بشخص ليبي محتجز في تونس على ذمة قضية تجارة مخدرات.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية بفتح تحقيق في واقعة الاختطاف وتحديد الطرف المسؤول عنها بشكل مباشر، وضمان تقديم الجناة الذين يقفون وراء التدبير والتخطيط لهذه الواقعة للعدالة.

وحمّلت مسؤولية سلامة وحياة المواطنين التونسيون المحتجزين لدى المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون التي قامت بهذه الجريمة، مؤكدة على أن هذه الحوادث والأعمال الخارجة عن القانون التي ترتكبها المجموعات المسلحة بحق التونسيين بغرب البلاد بمدن الزاوية وزوارة ونالوت، لا تمثل الشعب الليبي الذي يحمل مشاعر أخوية كبيرة للشعب التونسي الشقيق.

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