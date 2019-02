المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مع رئيس وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” السيد بورج برندي.

وقدم السراج في بداية الاجتماع التهنئة على ما وصل إليه منتدى دافوس من مكانة دولية مرموقة حيث يتيح النقاش لنخبة من الشخصيات المؤثرة لوضع تصورات لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية الملحة التي تواجه العالم.

وتحدث السراج عن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجه ليبيا، كما قدم لمحة عن مستجدات الوضعين السياسي والأمني، وما يواجه المسار الديمقراطي من عقبات سواء نتيجة لعدم التزام بعض الأطراف الليبية باستحقاقات هذا المسار، أو بسبب التدخلات السلبية لدول خارجية، مشيرا إلى أن السلاح يتدفق على مختلف الأطراف باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بحكم وجود قرار من الأمم المتحدة بحظر السلاح عن ليبيا.

وجرى حوار بين السراج ورئيس منتدى دافوس تناول قضايا إقتصادية، والقواعد الضرورية لإقامة الدولة المدنية، وطالب السيد الرئيس أن يساهم منتدى دافوس والسيد برندي شخصياً من خلال إتصالاته و تواصله مع النخب السياسية والاقتصادية والثقافية بلعب دور يساهم في تحقيق الاستقرار في ليبي

The post “السراج” يجتمع مع رئيس وعضو مجلس إدارة منتدى “دافوس” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية