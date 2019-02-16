“الوطنية للنفط” تكافح اللشمانيا في صبراتة

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، استعداد المؤسسة للعب دور في صراتة عبر تزويد البلدية بالمبيدات الحشرية القاتلة للذباب الناقل لهذا المرض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله مع عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني، ومدير عام مركز طب وجراحة القلب والشرايين بصبراتة بشير ابو القاسم، في مقر المؤسسة بطرابلس، السبت،

وقالت “الوطنية للنفط” إن الاجتماع ناقش برامج التنمية المستدامة الجاري تنفيذها في المنطقة، خاصة المشاريع الداعمة لقطاعي التعليم والصحة.

كما تطرق الأطراف إلى إمكانية مساهمة المؤسسة في دعم مركز طب وجراحة القلب، وذلك عن طريق شركة مليته للنفط والغاز التابعة للمؤسسة.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز دعم عدة مشاريع في المنطقة، شملت تطوير وتحديث مستشفى الأورام بصبراتة، وإنشاء محطة تحلية مياه، وصيانة الأجهزة الطبية بمستشفى صبراتة العام والتبرع بسيارتي إسعاف.

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