عقد ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية سبها لقاء اليوم بحضور آمر ومعاون آمر المنطقة العسكرية سبها وآمر المنطقة العسكرية الكفرة.

وقال نائب آمر المنطقة العسكرية سبها العميد جمعة مسعود،إن الغرض من اللقاء تجديد المعنويات واستعراض التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد.

كما أكد المضي قدما في ترتيب وتنظيم القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية بدعم من القيادة العامة للجيش

