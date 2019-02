الإعلام الحربي: العمليات العسكرية مازالت مستمرة في الجنوب

المتوسط:

بثت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة لقطات مصورة لوحدات عسكرية وهي تشارك المواطنين الاحتفالات في مناطق الجنوب.

وقالت الشعبة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الاحتفالات هذه جاءت بعد تلقين الإرهابيين درسا لن ينسوه وسحقهم في الصحراء بالقرب من منطقتي تويوي وأم الأرانب والقضاء عليهم.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن العمليات العسكرية مازالت مستمرة وأنها تتحفظ على عرض تفاصيل بعض المعارك للمحافظة على سلامة تمركزات القوات المسلحة.

