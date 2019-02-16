صور | المسماري يعلن العثور جنوب سبها على مقر لتزوير بيانات جوازات سفر جديدة

ليبيا – كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد احمد المسماري عن عثور الجيش على مايشبه ورشة متكاملة لتزوير جوازات السفر الليبية فى منطقة غدوة الواقعة جنوب سبها جنوبي البلاد .

وقال المسماري ان الجيش ضبظ عدة جوازات سفر فارغة ومجهزة لتعبئة البيانات المزورة موضحاً بأن المكان كان يُستخدم لإستخراج وثائق لتهريب الشخصيات المطلوبة والإرهابية والخارجة عن القانون .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأكد عميد المسماري بأن قادة بعض المتمردين الأجانب فى البلاد من عصابات المعارضة المختلفة يستفيدون من هذه الجوازات والهويات المزورة لأغراض مختلفة أسوة بقادة الجماعات الإرهابية الليبيين والأجانب من منتسبي تنظيم القاعدة بينما ينتظر المواطن الليبي أشهر طويلة حتى يتحصل على جواز بغرض الدراسة أو العلاج .

وجاء هذا الإعلان من المسماري بحضور آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي صباح السبت أثناء حديثه كمتحدث رئيسي فى الإجتماع الموسع هو الأول الذي يعقد منذ فترة طويلة وضم لفيفاً من ضباط وضباط صف المنطقة، في أرض المعارض ببلدة تمنهنت .

وحضر الاجتماع إضافة للمسماري عدد من أمراء الوحدات العسكرية في الجنوب، وتضمن إستعراضاً لآخر المستجدات العسكرية في المنطقة الجنوبية وشرح التطورات عن سير العمليات .

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة خلال الاجتماع ملابسات الكثير من الخروقات التي ضبطتها القوات المسلحة في المناطق والبلدات التي وقع تحريرها خلال الفترة الماضية من الجنوب وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته المرصد عقب الإجتماع الذي أشاد بتنظيمه وإنضباط الحاضرين به .

وفى المجمل ، حضر الإجتماع مئات الضباط والجنود النظاميين للمرة الأولى منذ سنوات ، وقال مراسلنا بأن بعضهم من المنقطعين منذ سنة 2011 وآخرين منذ السنوات الأربعة الأخيرة لعدم وجود قيادة أو منطقة عسكرية تجمعهم لكنهم عادوا الآن لثكناتهم بعد إستتباب الأوضاع فى المدينة مؤكداً بأنهم ينحدرون من كامل قبائل ومكونات الجنوب دون إستثناء .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وقال معاون آمر منطقة سبها العسكرية العميد جماعة مسعود جماعة الورفلي إن الاجتماع ضم الكثير من ضباظ وضباط الصف في الجنوب، بغرض تجديد المعنويات ورفعها، وعرض تفاصيل إنطلاق عملية الكرامة التي قادها الجيش وحارب بها التنظيمات الارهابية في شرق البلاد.

وأوضح جماعة إن المنطقة العسكرية سبها تتواصل بشكل منتظم ومستمر مع القيادة العامة للجيش بخصوص إحتياجاتها التي يجري العمل على توفيرها في الفترة المقبلة حتى يعمل افراد الجيش في المنطقة الجنوبية بشكل افضل مستقبلاً .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية