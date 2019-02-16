بعد وصفه لتحركات الجيش بالعمل الوطني .. هل سيقيل “السراج” “باشاغا” كما أقال “الطويل”

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أيام من استنكار المجلس الرئاسي لتحركات الجيش الوطني في الجنوب، قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن تحرك الجيش للجنوب عمل وطني .

وأوضح باشاغا أن محاولات التدخل من قبل بعض الدول في الشأن الليبي تعمق المشاكل فى ليبيا بدلا من حلها، مشيراً إلى أن الصراع المستمر فى البلد منذ ثمان سنوات قد أخذ مايكفي من وقت .

ورداً على سؤال مذيع قناة الحرة الأمريكية الجمعة عن عملية الجيش فى الجنوب، قال باشاغا إن مايجري الآن مقبول من الناحية الوطنية من تخليص للمنطقة من الجريمة المنظمة المستفحلة جداً وتهريب البشر والوقود وإرهابيي “داعش” و”القاعدة”، مشيراً إلى أن مايقلق حكومة الوفاق فقط هو تحرك أي قوة غير تابعة لها دون التشاور معها .

ورفض اتهامهم فى حكومة الوفاق بالمسؤولية عن تدهور وضع الجنوب، مرجعاً هذا التدهور والانفلات للانقسام السياسي فى البلاد، وأضاف قائلاً : ” قوة حفتر الآن أدت دورها الوطني فى الجنوب بعد أن انتقلت له ولكن نتمنى أن لا تُستثمر سياسياً فى زيادة الانقسام وتحويله كمغنم لأن ذلك ستكون له انعكاسات أخرى ” .

وفى ذات السياق، أعرب وزير الداخلية الليبي عن استمرار أمله فى أن تؤدي ما وصفها بـ ” قوة حفتر ” دورها الوطني فى الجنوب وأن تتعاون مع المجلس الرئاسي معتبراً الأمر بأنه مستسحن ومقبول فى إشارة منه لمسألة التنسيق .

وكشف بأنه يتواجد فى الولايات المتحدة بدعوى من الحكومة الأمريكية وبأنه يسعى لتعزيز التعاون معها فى سبيل دعم حكومة الوفاق والجهود التي قال بأنها تبذلها بهدف الوصول الى توحيد المؤسسات خاصة فى ظل تأثير التدهور الحالي على خارج ليييا .

وأضاف قائلاً : ” الليبيين سئموا الميليشيات وهذا هو رأيهم العام من هذه الصورة في العاصمة طرابلس ومواقفي هذه لن تتغير ولو بقيت وحيداً ” . مشيرا إلى أن وزارته تلقى الدعم الكامل من رئيس الحكومة فايز السراج الذي قال بأنه يولي اهتمامًا كبيراً بالأمن .

ومن جهته، اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي، تصريحات باشاغا تدل على أن ما قام به الجيش هو واجب وطني ليس محتكراً على مجموعة من الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وتساءل السعيدي في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، عن دور حكومة الوفاق من عملية الجيش الوطني في الجنوب، مؤكداً أن الجيش الذي يحارب الإرهاب في الجنوب لم يتلقَ درهماً واحداً من حكومة الوفاق.

وحول ما إذا كان السراج سيقيل باشاغا كما أقال عبدالرحمن الطويل عقب تصريحاته بخصوص الجيش، نفى السعيدي مقدرة السراج على الإقدام على هذه الخطوة، مؤكداً أن باشاغا يملك مجموعة مسلحة قوية وليس بوسع أحد أن يبعده عن مكانه بعكس اللواء عبد الرحمن الطويل .

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