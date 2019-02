ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا موضوع تطبيق القانون الدولي في ليبيا

وكان سلامة قد أعرب عن دعمه الكامل لجهود المحكمة الجنائية الدولية خلال حضوره أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

