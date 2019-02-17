منبهة الأهالي بأخذ الحيطة والحذر .. القوات المسلحة تستعد لتحرير منطقة أم الأرانب وكر العصابات التشادية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجهت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة نداء إلى سكان وأهالي منطقتي مرزق وام الأرانب بأخذ الحيطة والحذر عند اقتحام القوات المسلحة للمنطقة لتظهيرها من بقايا الجماعات الإرهابية والتشادية التي تحاول التحصن في المدن والمناطق .

وأوضحت الكتيبة في بيان لها في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد أن ساعة الحسم اقتربت، لافتة إلى أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة التويوي بالقرب من أم الأرانب وتتقدم من عدة محاور نحو منطقة أم الأرانب وكر العصابات التشادية والمرتزقة .

وطالبت الكتيبة الأهالي باتخاذ التدابير التالية عند دخول القوات المسلحة إلى مناطقكم لتحريرها من العصابات المعارضة التشادية، وهي عدم الخروج من منازلكم لأي سبب كان تفادي أي أضرار تقع نتيجة الاشتباكات المتوقعة مع هذه المجموعات، إضافة إلى أخذ كل ما تحتاجونه من مواد غذائية تكفي لفترة أسبوع على الأقل، واللجوء إلى أماكن آمنه قدر المستطاع.

وطالبت الكتيبة شباب المناطق والخلايا المتوجة بكل منطقة التمركز بالمناطق والنقاط المتفق عليها بالخصوص، منوهة السكان بضرورة الالتحام مع طالع الجيش عند وسماع النداءات التي ستصدر من رئاسة الأركان عبر الراديو المحلي لكل منطقة وعبر مكبرات الصوت .

وأوضحت الكتيبة أن الكتائب المشاركة في عملية تحرير منطقة أم الأرنب هي الكتيبة 128مشاة، والكتيبة 21صاعقة، والكتيبة 166 مشاة، والكتيبة 155مشاة، واللواء 106مشاة مجحفل، واللواء 73مشاة .

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