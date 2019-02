تقدّمت بعثة الأمم المتحدة بتهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة فبراير داعيةً جميع الأطراف الليبية للالتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي

كما دعت البعثة في تهنئتها المنشورة على صفحتها الرسمية إلى توحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمات والانتقال بخطى واثقة نحو بناء الدولة القادرة وتكريس قيم الديمقراطية في ربوع ⁧‫البلاد.

