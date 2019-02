التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بوزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

وناقش سلامة معه الوضع السياسي في ليبيا وسبل المضي قدمًا بالعملية السياسية، وتأتي هذه المقابلة ضمن عدد من المقابلات التي يخطط سلامة عقدها لإنجاح مهمته في ليبيا

