السويحلي : فبراير هي ثورة الكرامة الحقيقية

‏ليبيا – علّق رئيس مجلس الدولة السابق ، العضو المنقطع حالياً عن المجلس على الذكرى الثامنة لـ ” ثورة فبراير ” متسائلاً عن ما إذا كان الجميع فى مستوى التحدي .

وعبر منشور نشره بوقت متأخر من مساء السبت على حسابيه فى تويتر وفيسبوك ، قال السويحلي أن الليبيون سيطروا على مصيرهم فى ” السابع عشر من فبراير ” وأطاحوا بـ ” دكتاتورية ” دامت أربعة عقود .

وأضاف السويحلي قائلاً بأن هؤلاء الليبيين ” منحونا جميعًا، بصرف النظر عن توجهاتنا السياسية ” فرصة لبناء ديمقراطية مزدهرة ، متسائلاً ” هل نحن في مستوى التحدي ” .

وختم رئيس مجلس الدولة منشوره بالقول : ” فبراير هي ثورة شعب‬⁩ وإستعادة الكرامة الحقيقية ” فى إشارة منه لعملية الكرامة التي يقودها الجيش الليبي من شرق البلاد منذ أربعة سنوات .

المرصد – متابعات

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