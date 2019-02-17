ندوة فبراير على (218).. قضايا التغيير برؤى الشباب

تحتفي 218 هذا العام بذكرى الثورة بعرضها ندوة “ما بعد فبراير” التي تناقش قضايا التغيير برؤى وعقول شابة، انطلاقا من أن الشباب الليبي صنعوا الحدث عام ألفين وأحد عشر.

وتُناقش الندوة التي تستمر على مدار يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير، وستُبث في تمام الساعة الـ9 مساءً ثورة الـ17 من فبراير كحدث تاريخي انعكس على جميع الليبيين مؤيدين ورافضين، ونظرة الشباب لهذا الانعكاس.

كما تبحث الندوة طرح حلول واقعية حول الأزمات الراهنة، بداية من حمل السلاح مرورا باقتصاد الحرب وتورط الشباب في الحروب العبثية، فضلاً عن دراسة المسار الديمقراطي بعد الثورة، وحالتي الانقسام السياسي والاجتماعي اللتان تشهدهما ليبيا منذ سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية