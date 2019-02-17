السراج وقائد عمليات الأفريكوم يؤكدان استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع الجنرال توماس والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، وتناول الاجتماع عدد من الملفات في اطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.

حيث ناقش الاجتماع على وجه الخصوص إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية، وأن لا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الإرهاب بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب، وفي هذا الصدد طالب السراج بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من الأفريكوم.

هذا وأكد الطرفان استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق الوطني ومطاردة فلوله أينما وجدت، مشيدين بنجاعة هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير سرت.

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