هنأت بعثة الأمم المتحدة، خلال بيان لها اليوم الأحد، الليبيين بحلول ذكرى حراك 17 فبراير.

ودعت البعثة كل الأطراف الليبية للالتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي العزيز وتوحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمات.

كما طالبت البعثة الأطراف الليبية بالانتقال بخطى واثقة نحو بناء الدولة القادرة وتكريس قيم الديمقراطية في ربوع ليبيا.

