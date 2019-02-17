قذاف الدم يوجه ” نداء ” حول الجنوب لزملائه السابقين في القوات المسلحة

وجه المنسق السابق للعلاقات الليبية المصرية ، المبعوث الشخصي الخاص للعقيد معمر القذافي ، أحمد قذاف الدم بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد رسالة صوتية إلى كافة زملائه من ضباط وجنود وضباط صف القوات المسلحة مطالباً إياهم بالانضمام فوراً لمعركة الجيش الحالية لاستعادة الجنوب وتطهيره مما أسماهم ” الغزاة الأجانب الطامعين ”

وأشاد قذاف الدم وهو عقيد سابق بالجيش متخرج من الكلية الحربية بضباط قبيلتي الطوارق والتبو الذين قال بأنهم أسقطوا الفتنة في مهدها داعياً بقية أفراد القوات المسلحة ممن يلتحقوا إلى الالتحاق بمعسكراتهم فوراً معتبراً رسالته هذه بمثابة نداء لهم .

كما أشاد برفاقه السابقين في القوات المسلحة بالمنطقة الغربية ومنهم من هم فى مصراتة وطرابلس من الذين أكد رفضهم تنفيذ ما وصفها بـ ” مؤامرة طعن زملائهم في القوات المسلحة بالجنوب من الخلف ” .

كما أكد قذاف الدم بأن الجميع دون استثناء قد أخطأ في حق ليبيا ، داعياً جنود وضباط وضباط صف الجيش إلى الانضمام للقوات المسلحة الحالية وفق التراتبية والتعليمات والأوامر المعمول بها وذلك لاستعادة الأمن والنظام في البلاد بما يتيح لليبيين تقرير مصيرهم وشكل النظام والدولة التي يريدون التحاكم إليها والعيش فيها .

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