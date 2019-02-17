مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ لدوردة: ليبيا لكَ بطولها وعرضها

هنأ رئيس مجلس مشائخ وأعيان وقبائل وادي الشاطئ، علي محمد احمودة، الأسير المُحرر أبو زيد عمر دوردة بخروجه سالما، لافتاً إلى إنه خرج منتصراً.

وأضاف احمودة في رسالة إلى دوردة، اليوم السبت، طالعتها “أوج”، “نُقدر فيك (دوردة) الوطنية والإخلاص للوطن، أنت لم تطلب الرحمة من أحد ووقفت شامخاً، وخرجت منتصراً، هكذا هي دائماً مواقف الرجال الشجعان”.

ولفت إلى أن الكلمة هي لبرلمان طبرق الذي أصدر قانون العفو العام، مقدماً له الشكر ولكل من بذل “جهوداً طيبة” بخصوص العفو العام.

وتابع “لعلها تكون خطوة جيدة لخروج باقي السجناء عن طريق العفو العام والصلح الاجتماعي”.

واختتم احمودة رسالته إلى رئيس جهاز الأمن الخارجية السابق بالقول “ليبيا لك يا أخ أبو زيد في طولها وعرضها معززاً مكرماً”.

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