محكمة الجنايات الدولية مُصممة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر قبض في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت في ميونخ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة رفقة وفد من مسؤولي المحكمة.

حيث عبرت المدعية العامة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة عن بالغ التقدير لتعاون حكومة الوفاق الوطنية ودعمها لجهود المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم المطلوبين دولياً.

كما تطرقت بنسودة إلى القضايا الملاحق فيها مواطنون ليبيون، وعرضت المصاعب التي تواجه تنفيذ إجراءات المحكمة حيالهم، لكنها أكدت تصميم المحكمة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر قبض، وأعلنت رفضها لمحاولات التستر على هؤلاء المتهمين وقالت أن المحكمة تزود مجلس الامن الدولي بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة فيها.

هذا وجدد السراج تأكيده على تعاون حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها القضائية والعدلية مقدراً الظرف الصعب الذي يواجه عمل المحكمة بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

وقدم السراج الدعوة للمدعية العامة لزيارة ليبيا وإجراء مباحثات مع مكتب النائب العام ومسؤولي وزارة العدل وقد قبلت بنسودة الدعوة على أن تقرر موعدها في وقت لاحق.

