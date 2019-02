” الوفاق” تعترف : خيار الانتخابات يمثل رغبة شعبية عارمة

المتوسط:

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ” أنه بعد مرور ثماني سنوات من ذكرى ثورة فبراير علينا أن نعمل سويا لبناء الإطار الدستوري والمؤسساتي والقواعد القانونية التي تمكن من قيام الدولة الديمقراطية وكفانا هدرا للوقت”.

وأكمل المجلس، خلال بيان له اليوم الأحد ، ” نعتقد أن جميع الأطراف استوعبت الدرس وباتت تدرك العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام وحان الوقت لعودة الرشد ، وتأكد للجميع أن لا حل عسكري للأزمة”.

وطالب المجلس، بالتنسيق الأمني والعسكري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، معلنا رفضه لاستخدام الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية ، مؤكدا حرصه على أن لا يكون التحرك العسكري فرديا أو عشوائيا وأن يأخذ في الاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الاجتماعية والثقافية .

وأكمل المجلس ، ” إن ليبيا تواجه تحديات وتتربص بها الأطماع وتعاني من تدخلات خارجية سلبية وفي حاجة لمصالحة شاملة “.

وأوضح المجلس ، ” أنه يدعم عقد مؤتمر وطني جامع يناقش كافة التوجهات وسبل الخروج من الانسداد السياسي وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وأكمل المجلس، ” إن خيار الانتخابات يمثل رغبة شعبية عارمة وعلى الجميع الانصياع لإرادة الشعب وأن تتوقف إصرار البعض على المد في عمر المرحلة الانتقالية وإبقاء الوضع على ما هو عليه ليبقوا في السلطة”.

