“الأمن المركزي طرابلس” يرفع درجة التأهب

طالب مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، العميد محمد فتح الله، رجال الدوريات والتمركزات الأمنية المُنتشرة في طرابلس بأخذ أقصى درجات التأهب والاستعداد لتأمين احتفالات المواطنين بحلول ذكرى ثورة فبراير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها العميد محمد فتح الله برفقة ضُباط من وزارة الداخلية للاطلاع على سير عمل رجال الأمن في شوارع المدينة، ومدى استعداداهم للتعامل مع أي خروقات أمنية مُتوقعة.

وحث مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رجال الأمن والشركة على بذل المزيد من المجهودات لتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات، وإبراز هيبة رجال الأمن، كما شدد العميد محمد على ضرورة مُعاملة المواطنين بالشكل الأمثل.

وبدورها، أثنت وزارة الداخلية على المجهودات التي يبذلها رجال الأمن والشرطة للمُحافظة على أرواح ومُمتلكات المواطنين.

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