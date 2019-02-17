كتيبية طارق بن زياد تطالب أهالي مرزق وأم الأرانب بأخذ الحيطة والحذر

العنوان-مرزق

وجهت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة نداء إلى سكان وأهالي منطقتي مرزق وام الأرانب بأخذ الحيطة والحذر عند اقتحام القوات المسلحة للمنطقة لتظهيرها من بقايا الجماعات الإرهابية والتشادية التي تحاول التحصن في المدن والمناطق .

وأوضحت الكتيبة في بيان لها في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد أن ساعة الحسم اقتربت، لافتة إلى أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة التويوي بالقرب من أم الأرانب وتتقدم من عدة محاور نحو منطقة أم الأرانب وكر العصابات التشادية والمرتزقة مطالبة إياهم بالبقاء في بيوتهم عند حدوث اي اشتباك مسلح.

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