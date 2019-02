” الاستشاري للدولة” : لابد من إجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية

المتوسط:

أكد المجلس الاستشاري للدولة ، ” أنه في ذكرى ثورة فبراير لابد من الوصول إلى توافقات لبناء دولة مدنية بعيدا عن لغة العنف والسلاح ، وإجراء مصالحة وطنية وإيقاف نزف الدم الليبي”.

وأكمل المجلس ، خلال بيان له اليوم الأحد، ” أن الوطن في حاجة للتعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والبدء في مرحلة الدائمة مستقرة وضرورة طرح مشروع الدستور والتصويت عليه وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “.

وطالب المجلس ، كافة الأطراف الليبية بالمساهمة في تحقيق ذلك المسار لإنهاء المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة.

