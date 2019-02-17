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” الاستشاري للدولة” : لابد من إجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المجلس الاستشاري للدولة ، ” أنه في ذكرى ثورة فبراير لابد من الوصول إلى توافقات لبناء دولة مدنية بعيدا عن لغة العنف والسلاح ، وإجراء مصالحة وطنية وإيقاف نزف الدم الليبي”.

وأكمل المجلس ، خلال بيان له اليوم الأحد، ” أن الوطن في حاجة للتعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والبدء في مرحلة الدائمة مستقرة وضرورة طرح مشروع الدستور والتصويت عليه وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “.

وطالب المجلس ، كافة الأطراف الليبية بالمساهمة في تحقيق ذلك المسار لإنهاء المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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