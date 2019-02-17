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” سيالة ” : هذا موقفنا من إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية  بحكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة، “إن ليبيا ترحب بأي جهات تعمل على رفع كفاءة القوات الأمنية الليبية”.

وعن  مساعي الجانب الأمريكي إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الليبية قال سيالة ، خلال تصريحات له لوكالة سبوتنيك ،  “إن الليبيين لن يرضوا بوجود قاعدة عسكرية في ليبيا، لكن هناك بعض الجهات تساعدنا في رفع قدرات القوات الليبية، ونرحب بأي جهة تساعدنا في رفع كفاءة الليبيين”.

ويرى خبراء في الشأن الليبي، أن توسعة عمل قوات الأفريكوم في ليبيا، يمكن أن يتجه نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الليبية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • اذهب يا تيس يا جبان. انت ماعندكش موقف اصلا لانك جبان و تبع يا خسيس يا فاسد. امريكا لو عندها نية في قاعده ما تقدرش تمنعها و لاتقول بغ يا جبان. في النهاية راك عبد مامور فقط و لاتصدق انك وزير خارجيه اصيل يا قليل الاصل و الذمه

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