” سيالة ” : هذا موقفنا من إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة، “إن ليبيا ترحب بأي جهات تعمل على رفع كفاءة القوات الأمنية الليبية”.

وعن مساعي الجانب الأمريكي إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الليبية قال سيالة ، خلال تصريحات له لوكالة سبوتنيك ، “إن الليبيين لن يرضوا بوجود قاعدة عسكرية في ليبيا، لكن هناك بعض الجهات تساعدنا في رفع قدرات القوات الليبية، ونرحب بأي جهة تساعدنا في رفع كفاءة الليبيين”.

ويرى خبراء في الشأن الليبي، أن توسعة عمل قوات الأفريكوم في ليبيا، يمكن أن يتجه نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الليبية.

