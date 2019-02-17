انطلاق قافلة الوقود والغاز السادسة بإتجاه الجنوب الليبي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن إنطلاق القافلة (السادسة) من الوقود والغاز، إلى مناطق الجنوب صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان، أن القافلة التي انطلقت مستودع مصراتة بإتجاه مستودع سبها النفطي، تضم على متنها حوالي (114) شاحنة محملة بحوالي (4) مليون لتر من بنزين السيارات وحوالي (1) مليون لتر من وقود الديزل، وقرابة (20) طن من غاز الطهي.

من جهته، أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة عماد بن كورة في وقت سابق، وجود تحسن كبير على عمليات توزيع المحروقات بشكل عام على المواطنين وبمختلف المدن، كما أن مظاهر الإزدحام والطوابير قد أختفت تقريباً في معظم المناطق، مما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد، وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات وتهريبه للخارج.

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