مباحثات أممية عمانية حول الوضع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن التباحث حول الوضع السياسي في ليبيا وسبل المضي قدمًا بالعملية السياسية.

وكان سلامة قال إنه بدأ التواصل مع الأطراف الليبية الفاعلة وعندما ينضج الحد الأدنى من التفاهم بين الليبيين سيدعو إلى ملتقى وطني ثم سيحمله لمجلس الأمن لدعوته إلى تأييده، مضيفا أن فكرة الملتقى تقوم على أن هناك حاجة لتزمين المرحلة المقبلة حيث إن البعثة تتواصل مع مختلف الأطراف لهذا الشأن، مضيفا إذا حدث هذا التفاهم فمن المفيد إعلانه في ملتقى وطني يعبر عن تفاهم الليبيين على تنظيم الخلافات بينهم.

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