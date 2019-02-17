اللواء الحاسي يثني على جهود القافلة الطبية التي زارت المنطقة الجنوبية

ليبيا – إلتقى آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي أمس السبت بأعضاء القافلة الطبية التي كانت في زيارة للمنطقة الجنوبية الفترة الماضية يرافقها مدير إدارة الخدمات الصحية سبها ومدير مركز سبها الطبي اللّذان رافقا القافلة إلى المطار لتوديعها.

اللواء الحاسي تقدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية بالشكر والامتنان إلى أعضاء القافلة وإلى إدارة الخدمات الصحية سبها ومركز سبها الطبي، مثنياً على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين والكشف عليهم .

ونوّه آمر غرفة عمليات الكرامة إلى أن الجهة الحيادية في الدولة القطاع الصحي رابطاً عملهم بعمل ومجهود أعضاء شركة الكهرباء.

يذكر أن القافلة الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة بالحكومة =المؤقتة قامت بعدة زيارات طبية منها زيارة خصت بها منطقة غدوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية