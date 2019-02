أبو زيد دوردة يغادر طرابلس إلى تونس

المتوسط:

وصل المسؤول بالنظام الجماهيري أبو زيد دوردة إلى تونس العاصمة بعد الافراج عنه من معتقله في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر مطلع إن وفدا رسميا كان في استقبال دوردة يتقدمه المسؤول بالقنصلية التونسية محمد المرداف.

وقضى دوردة 8 سنوات في معتقلات العاصمة طرابلس على خلفية موقفه من أحداث فبراير.

وكان مكتب النائب العام في طرابلس كان قد أصدر أمراً بالإفراج الصحي عن دوردة منذ منتصف العام الماضي 2018 ولكن القرار لم يُنفذ .

