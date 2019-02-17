عمران: متصدرو المشهد السياسي يعرقلون قيام الدولة المدنية، وعلى الليبيين دعم قيامها

دعت

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، الأحد، الليبيين إلى نبذ

الفرقة، ونسيان الماضي، والسعي الحثيث نحو المصالحة، ودعم قيام دولة القانون

والمؤسسات.

وأشارت

عمران، في تصريح للرائد، إلى أن من يعرقل بناء الدولة المدنية في ليبيا هي الطبقة

السياسية المتصدرة المشهد، موضحة أنها تعيق أي تقدم نحو التغيير وقيام الدولة،

وتصادر إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم.

ولفتت عمران إلى أن الطبقة السياسية هي من تمنع الاستفتاء على مشروع الدستور بحجج واهية لا أساس لها سوى حماية مصالحهم ونفوذهم وبقائهم في السلطة لأطول مدة ممكنة.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية سلمت مشروع الدستور إلى مجلس النواب وتنتظر استفتاء الشعب عليه.

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