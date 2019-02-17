منظمة تونسية: خاطفي العمال التونسيين في الزاوية يطالبون بالافراج على متورط بقضية مخدرات

ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن 14 عاملاً تونسياً تعرضوا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية.

وأضاف في تصريحات إلى”سبوتنيك” تابعتها المرصد أن الخاطفين طلبوا المقايضة بأحد الليبيين المسجونين في تونس على خلفية تورطه في قضية مخدرات وأن تأكيد الحكم من قبل القضاء التونسي دفع الخاطفين إلى الجريمة.

كما أوضح أن بعض الشخصيات الليبية والجهات المعنية تتواصل مع الخاطفين وأنهم أبدوا عدم رغبتهم في إطلاق صراح العمال التونسيين إلا بعد الإفراج عن المسجون الليبي في تونس.

وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة وأن القانون والقضاء لا يمكن أن يخضع لعمليات الابتزاز والعمل بهذا الشكل، لافتاً إلى أن الحقوقيين من الجانب التونسي عرضوا عليهم المساهمة في الدفع بمحامين للترافع في القضية محاولة لتخفيف الحكم مع التأكيد على عدم الإبقاء على العمال كرهينة في ليبيا.

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