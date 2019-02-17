“كهرباء المؤقتة” توفر دعماً عاجلاً لمطار سبها

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة أمس عن توفيرها احتياجات عاجلة ومهمة إلى الجنوب وأولى الشحنات مخصصة إلى مطار سبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة في حديث لـ218 إن هذه الدفعة هي الأولي من نوعها لتوصيل التيار الكهربائي للمطار وستلحق بها دفعات أخرى من أجل توفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء في مختلف ربوع الجنوب.

يشار إلى أن توفير هذه الاحتياجات يأتي ضمن خطط الهيئة العامة للكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التي تشرف الحكومة المؤقتة على خدماتها، حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع، بحسب تصريح المتحدث الرسمي.

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