سيالة: توصلنا إلى الجهة الخاطفة للعمال التونسيين في الزاوية

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الأحد، إن

الأجهزة الأمنية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التونسيين في مدينة الزاوية.

وأضاف سيالة، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية

“سبوتنك”، أن الأجهزة الأمنية ومدير مديرية أمن الزاوية يتابعون القضية

بصورة مباشرة، ويبذلون جهدهم للتعرف على مكان احتجازهم.

وأشار سيالة إلى أن المعلومات التي تحصلوا عليها مبدئيا

تؤكد علاقة الخاطفين بالمواطن الموقوف في تونس لاتهامه في قضية مخدرات.

يذكر أن مجموعة مسلحة اعترضت، الخميس، حافلة تقل عددا من

العاملين التونسيين في مصفاة الزاوية لتكرير النفط، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

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