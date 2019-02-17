فيديو | خاطفي الرهائن التونسيين فى ليبيا يسربون أول تسجيل لهم

ليبيا – سرب خاطفي الرهائن التونسيين بمصفاة الزاوية اليم الأحد مقطعاً مصوراً يظهر من خلاله الرهائن الـ14 داخل مكان احتجازهم وهم بصحة جيدة .

الخاطفين جعلوا الرهائن يطالبون حكومتهم من خلال المقطع المسرب الذي تحصلت المرصد على نسخة منه بالافراج على المواطن الليبي كمال اللافي الليجوجي المسجون في سجن مدنين على خلفية قضية مخدرات بحسب مصادر تونسية.

وأكد الرهائن بأن الخاطفين أكدوا لهم بأنه في حال تم الافراج على الليجوجي اليوم فأنه سيتم إطلاق سراحهم فوراً بحسب ما كان أحد الخاطفين يلقن المواطن التونسي الحبيب بن محمد والذي قرأ النداء للحكومة التونسية.

يشار إلى أن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير قد شدد في تصريحات صحفية على أن تونس دولة ذات سيادة وأن القانون والقضاء لا يمكن أن يخضع لعمليات الابتزاز والعمل بهذا الشكل، لافتاً إلى أن الحقوقيين من الجانب التونسي عرضوا عليهم المساهمة في الدفع بمحامين للترافع في القضية محاولة لتخفيف الحكم مع التأكيد على عدم الإبقاء على العمال كرهينة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية