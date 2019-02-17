في ذكرى فبراير الثامنة.. الرئاسي الليبي يدعو لقيام الدولة المدنية الديمقراطية

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى بناء الإطار الدستوري والمؤسساتي والقواعد القانونية، التي تمكن من بناء الدولة المدنية المنشودة.

وقال المجلس في بيان تهنئة بالذكرى الثامنة لثورة فبراير، إن الانتخابات تمثل رغبة شعبية عارمة، مطالبة كل الأطراف بالانصياع لإرادة الشعب، وإيقاف محاولات العودة إلى الوراء، وإطالة الفترة الانتقالية، والبقاء فترة أطول في السلطة.

وأوضح البيان دعم المجلس الرئاسي لعقد الملتقى الوطني الجامع، لتناقش كل المكونات فيه سبل الخروج من الانسداد السياسي، وتصل إلى انتخابات تجري على أساس دستوري سليم.

وأكد المجلس أن الجميع قد استوعب الدرس، وأدركت العواقب الوخيمة لحالة التشظي والانقسام، داعيا كل الأطراف إلى العودة لما وصفه بحالة الرشد، التي أكدت ألا حل عسكريا للأزمة السياسية.

ورفض بيان المجلس الرئاسي توظيف الإرهاب لأغراض سياسية، وعدم التحرك لمحاربته بشكل فردي أو عشوائي، والأخذ في الاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الثقافية، وتنسيق الجميع في حربه وحرب الجريمة المنظمة.

وبين المجلس حاجة البلاد إلى مصالحة وطنية شاملة، وتبني ثقافة الحوار والتعايش السلمي، وسط الأطماع التي تتربص بها والتدخلات الخارجية السلبية التي تواجهها.

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