المتوسط:

أدان عضو المجلس النواب، إدريس المغربي، تصريحات سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر بشأن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية فقط

وقال المغربي، موجها حديثه لبيكر” هذا شان داخلي وتقرير إجراء انتخابات من حق الشعب الليبي فقط عن طريق الجسم المنتخب هو البرلمان”

وطالب المغربي باستدعاء السفير البريطاني من قبل لجنة الخارجية بمجلس النواب لبحث هذا التدخل غير المقبول.

وكان سياسيون ليبيون طالبوا بطرد السفير البريطاني في ليبيا، فرانك بيكر، على خلفية تصريحات أدلى بها وأثار جدل واسع بين جميع أطياف الشعب واعتبرت تدخلًا في الشأن الداخلي الليبي.

The post برلماني يطالب باستدعاء بيكر أمام النواب.. يتدخل في شؤوننا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية