السراج وقائد الافريكوم يبحثان توسيع التنسيق العسكري والأمني

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الجنرال توماس والدهاوسر، توسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري، مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية.

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عددا من الملفات في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، وفقا لما أوضحته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدم حصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الاٍرهاب فقط، ليشمل دعم وبناء القدرات والتدريب.

وطالب السراج في هذا الجانب، بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من الافريكوم.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة، بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق الوطني، ومطاردة فلوله أينما وجدت، مشيدين بنجاج هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية.

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