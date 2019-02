الجهاني يعلن رفضه إلغاء الانتخابات الرئاسية

المتوسط:

استنكر عضو المجلس النواب، عصام الجهاني، تصريحات سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر بشأن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية فقط.

وقال الجهاني، إنه “من الواضح ان التخبط بالتصريحات السياسية من بعض ممثلي الدول المهتمين بالملف الليبي أصبحت تتسع درجات تخبطها مما يدلل على عدم اتفاقها بطريقة الصراع ووجهته وخاصة الصراع السياسي الاخير بين إيطاليا وفرنسا والذي وصل إلى سحب السفراء بينهم”

وأضاف الجهاني في معرض حديثه لنا، أن بيكر لم يكن الوحيد بتصريحه غير المقبول الذي تدخل بالشأن الليبي وانتهك سيادة البلاد بل هو ضمن فريق يمثل الدول التي تسعى لتحقيق مكاسبها في ليبيا وأشهرهم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة و التي اصبحت تصريحاته ترتقي الى المندوب السامي أو رئيس غير معلن لليبيا.

